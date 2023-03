Barcelona x Roma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Champions feminina

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), pelo jogo de volta das quartas de final; veja como acompanhar na internet

Barcelona e Roma se enfrentam na tarde desta quarta-feira (29), às 13h45 (de Brasília), no Camp Nou, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League feminina. Como venceram a ida por 1 a 0, as catalãs entram em campo com a vantagem do empate. A transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do DAZN Brasil no YouTube, com narração em português.

Atual vice-campeão europeu, o Barcelona encerrou a primeira fase na liderança do Grupo D, com 15 pontos (cinco vitórias e uma derrota), enquanto a Roma, que precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal, terminou na vice-liderança do Grupo B, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota). Vale destacar que foi apenas a segunda derrota da Roma em 11 jogos europeus na temporada e a primeira em casa.

Prováveis escalações

Barcelona: Paños; Bronze, Paredes, León, Rolfö; Bonmatí, Walsh, Guijarro; Graham Hansen, Oshoala, Paralluelo. Técnico: Jonatan Giráldez.

Roma: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Serturini, Giugliano, Greggi, Haavi; Andressa Alves, Giacinti. Técnico: Alessandro Spugna.

Desfalques

Barcelona

Getty

Eleita duas vezes seguida a melhor jogadora do mundo pela Fifa, Alexia Putellas segue lesionada, assim como Mariona Caldentey e Claudia Pina.

Roma

Sophie Roman Haug continua afastada se recuperando de uma cirurgia no tornozelo.

