Barcelona: "resultado um pouco decepcionante", afirma Lenglet

Visitantes finalizaram muito, mas erraram feio na pontaria na casa do Lyon pelas oitavas da Champions

Franco favorito para avançar nas oitavas de final, o Barcelona frustrou um pouco o seu torcedor com o empate sem gols diante do Lyon, na França, em seu retorno à Champions League após dois meses. Decepção que também é compartilhada pelos jogadores, como o zagueiro Clement Lenglet, que esperava um pouco mais pelo que o time produziu na partida.

Os números reforçam a posição dos catalães, já que o time finalizou um total de 25 vezes, encontrando o gol adversário apenas cinco vezes.

"Fizemos uma boa partida e queríamos muito conseguir um bom resultado, mas nos faltou o gol. O resultado é um pouco decepcionante", disse o jogador após o duelo.

Agora, o Barça encara seus compromissos por La Liga e Copa do Rei até o jogo de volta em casa, no dia 13 de março. Um período que inclui, entre outros, duelos consecutivos contra o grande rival, o Real Madrid.

"Jogar fora de casa na Champions é sempre complicado", avalia Lenglet. "Vamos ver se o resultado nos serviu para o jogo de volta, mas é sempre bom não levar gols de saída."

No sábado (23), o líder Barcelona visita o Sevilla no Ramón Sánchez Pizjuán, a partir das 12h15 do horário de Brasília.

Outros tópicos abordados por Lenglet:

Excesso de finalizações

"É preciso acertar as finalizações, mas só o fato de ter oportunidades significa que jogamos bem. Falta um pouco de confiança para definir melhor, mas tenho certeza que conseguiremos marcar no Camp Nou.

Qualidade do adversário

O Lyon é um time de muito talento, mas acho que conseguimos defender bem contra eles. Foi uma boa partida, no geral.

