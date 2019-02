Barcelona: Suárez precisa dar uma resposta na Champions League

O uruguaio caiu muito de rendimento nas últimas edições do certame europeu; nesta terça (19), busca quebrar tabu contra o Lyon

A temporada 2018-19 tem sido a mais difícil para Luis Suárez no Barcelona. O atacante uruguaio, que já fez 168 gols e soma mais de uma dezena de títulos pelo clube, tem sofrido com lesões no joelho direito e não vem balançando as redes como de praxe.

Com 32 partidas disputadas, o camisa 9 - grande companheiro de Lionel Messi dentro de campo - fez 16 gols. Nenhum deles na Champions League, principal objetivo do Barça. De certa forma, o histórico de fracassos continentais recentes do Barcelona desde o título de 2015 passa, em parte, também pelo desempenho decepcionante do uruguaio.

Desde que deixou a sua marca naquele histórico 6 a 1 sobre o PSG, que levou os catalães às quartas de final em 2016-17 , Suárez tem decepcionado na Champions. Balançou as redes somente uma vez desde então (na goleada por 4 a 1 sobre a Roma, em abril de 2018, antes de os italianos chocarem o mundo com uma virada que, pelo terceiro ano seguido, impediu a chegada do Barça na semifinal).

Até o momento, Suárez vive a sua pior média goleadora desde que chegou ao Camp Nou em 2014: 0,5 tentos por partida. Na entrevista coletiva prévia ao jogo de ida contra o Lyon, pelas oitavas de final da Champions League, o técnico Ernesto Valverde saiu em defesa do atacante de 32 anos. Disse que a presença do uruguaio dá certeza de oportunidades: "Luis é importantíssimo pelo que gera e também pelo que faz ao seu redor". Uma verdade em relação à carreira do atleta, mas não tanto no certame continental. Principalmente em jogos fora de casa, como será o caso do encontro marcado para às 17h desta terça-feira (18) em Lyon.

Fora de seus domínios, em jogos da Champions League, Suárez não fez gols ou deu assistências nos seus últimos 1418 minutos. São mais de 23 horas sem decidir efetivamente em uma equipe na qual ele próprio é uma das maiores referências. O último gol anotado como visitante foi em setembro de 2015, contra a Roma, ainda na fase de grupos, meses após o último título no torneio da UEFA. A última assistência longe do Camp Nou veio em dose dupla na vitoriosa caminhada de 2014-15, com dois passes nos 3 a 2 sobre o Bayern em plena Allianz Arena.

O Barcelona é um dos favoritos ao título, mas para tomar a coroa que nos últimos três anos foi do Real Madrid precisará, também, de um Luis Suárez mais decisivo.