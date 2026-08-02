O Barcelona mantém sua postura contrária a entrar em uma disputa financeira para segurar o atacante espanhol Ferran Torres, diante do interesse de vários clubes em contratá-lo, com destaque para o Paris Saint-Germain.

Nesse sentido, o jornal catalão "Sport" informou que o Barcelona apresentará ao jogador uma proposta de renovação de contrato, alinhada à política salarial adotada pelo clube, que entraria em vigor a partir de setembro, sem qualquer intenção de melhorar a oferta caso Torres receba propostas financeiras maiores.

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Por outro lado, se Torres decidir sair, o clube estará disposto a negociar sua venda "por um valor justo", ao mesmo tempo em que reafirma o desejo de mantê-lo, sem exageros nesse aspecto.

O Barcelona considera Ferran um jogador adequado ao projeto da equipe, graças às suas qualidades ofensivas, além de seu status dentro do vestiário, depois de ter apresentado bons níveis na temporada passada e contribuído com um bom número de gols, mas, ao mesmo tempo, não entende que exista jogador do qual não se possa abrir mão.

O clube coloca agora a decisão nas mãos do jogador, que definirá se deseja seguir sua trajetória com o Barça, que apostou nele e pagou 55 milhões de euros por sua contratação em circunstâncias financeiras difíceis, especialmente após a valorização de seu preço de mercado em razão de seu destaque na última Copa do Mundo e de sua conquista do título com a seleção da Espanha.

A posição final

O relatório apontou que o Barcelona não recebeu, até o momento, qualquer contato oficial do Paris Saint-Germain, e que suas informações sobre o interesse do clube francês vieram por meio da imprensa.

O clube espera que Ferran defina sua posição final, seja pela permanência, seja pelo pedido de saída, ao longo da próxima semana, com o mercado de transferências entrando em sua fase decisiva.

Caso o jogador decida partir, o Barcelona trabalhará para obter o maior retorno financeiro possível na negociação, havendo a convicção interna no clube de que os atacantes têm um alto valor de mercado, sendo o mínimo para concretizar o negócio a recuperação dos 55 milhões de euros (preço da contratação de Torres).

A "Sport" concluiu apontando que a saída de Ferran deixaria o Barcelona sem um atacante de referência especializado, com exceção do jovem egípcio Hamza Abdelkarim, o que levaria o técnico Hansi Flick a intensificar seus pedidos pela contratação de um novo centroavante, apesar da dificuldade de encontrar esse tipo de jogador no atual mercado de transferências.