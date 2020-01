Barcelona, Real, United: veja o ranking dos maiores faturamentos do futebol europeu

Barça lidera e Lyon e Napoli aparecem pela primeira vez

A empresa de consultoria Deloitte divulgou a 23ª “Football Money League”, a principal análise de performance financeira dos principais clubes de futebol do mundo. A edição deste ano tem o como líder do ranking.

Enquanto passa por uma fase conturbada nos bastidores do futebol, com a troca de treinador , nas questões financeiras o Barça está com tudo. Pela primeira vez, o clube fica com a liderança do relatório da Deloitte, superando seu maior rival, o , líder no ano passado.

Além da primeira posição, o time catalão também quebrou o recorde de receitas ao faturar € 840 milhões (cerca de R$ 3,8 bilhões)

O Real Madrid ficou com a vice-liderança, com receita de € 757 milhões (cerca de R$ 3,5 bilhões) e o ficou na terceira colocação com € 711 milhões (cerca de R$ 3,2 bilhões).

RANKING

1. Barcelona - 840 milhões de euros

2. Real Madrid - 757 milhões de euros

3. Manchester United - 711 milhões de euros

4. de Munique - 660 milhões de euros

5. - 635 milhões de euros

6. - 610 milhões de euros

7. - 604 milhões de euros

8. - 521 milhões de euros

9. - 513 milhões de euros

10. - 459 milhões de euros

11. - 445 milhões de euros

12. - 377 milhões de euros

13. Atlético de Madri - 367 milhões de euros

14. - 364 milhões de euros

15. 04 - 324 milhões de euros

16. - 231 milhões de euros

17. - 220 milhões de euros

18. - 216 milhões de euros

19. - 213 milhões de euros

20. - 207 milhões de euros

Lyon e Napoli aparecem como os novatos da lista, sendo a primeira vez dos dois entre os 20 mais ricos.

O Tottenham, na oitava colocação, alcançou seu melhor desempenho desde de que o relatório foi criado.