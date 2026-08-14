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Barcelona reage: Luis Suárez pode ser a alternativa ao negócio de Álvarez?

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O tempo está se esgotando

O Barcelona comentou as notícias que o vinculavam à contratação de Luis Suárez, atacante do Sporting de Lisboa, como opção alternativa caso não tivesse êxito em suas tentativas de contratar o argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid.

Vale lembrar que o jornalista especializado no mercado de transferências Fabrizio Romano havia afirmado que Luis Suárez, de 28 anos, estava na mesa do Barcelona como uma das alternativas apresentadas, caso a tentativa de contratação de Álvarez não avançasse de forma positiva.

Mas fontes do clube catalão negaram ao jornal espanhol "Mundo Deportivo" essas notícias de forma categórica pouco tempo depois, afirmando que a aposta do Barça recai sobre o atacante argentino do Atlético de Madrid, algo que é amplamente conhecido.

O atacante argentino segue em suas tentativas de pressionar para concretizar sua transferência ao Barcelona, e o clube catalão mantém seu interesse em contratá-lo, considerando-o o plano número um claro de Hansi Flick e Deco.

O Barcelona precisa, caso sua tentativa de contratar o atacante argentino fracasse, ativar as alternativas, já que o clube não poderá esperar por tempo indeterminado, mas o Barça afirma que Luis Suárez não é uma dessas opções.

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