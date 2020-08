Barcelona quer Gabriel Jesus: quanto o Manchester City pode ganhar?

O atacante, ex-Palmeiras, estaria em pauta para o projeto de Ronald Koeman no Camp Nou

Em meio a todo o caos administrativo do , que ficou ainda pior com o pedido de Messi para deixar o clube, a equipe catalã também foi notícia nesta terça-feira (25) pela vontade de contratar um dos principais atacantes do futebol europeu na atualidade. Segundo publicado no blog do jornalista Alexandre Lozetti, no GE, Gabriel Jesus está na mira do Barça para substituir o uruguaio Luis Suárez – que não está nos planos do técnico Ronald Koeman.

O , onde joga atualmente o brasileiro, inclusive já teria sido contactado. O camisa 33 foi vice-artilheiro da equipe inglesa nesta temporada 2019-20, marcando os mesmos 23 gols de Sergio Aguero – com quem disputa posição – e ficando atrás apenas de Raheem Sterling e seus 31 tentos. O brasileiro também contribuiu com 11 assistências, além de ter sido boa opção para Guardiola sendo tanto escalado como centroavante ou pelos lados de ataque.

O principal fator que acende o interesse barcelonista, além do futebol demonstrado pelo ex-palmeirense desde sua chegada à Europa, em 2017, está em sua idade. Gabriel Jesus, hoje com 23 anos, é uma década mais jovem do que Luis Suárez, por exemplo. E rejuvenescer o elenco do Barça é uma das principais missões de Ronald Koeman, o novo treinador do clube espanhol.

Acontece que o Barcelona teria que gastar pelo menos 60 milhões de euros. O valor, segundo mostrado em reportagem no site britânico do Expresso, é o ponto de partida que o clube inglês aceitaria para negociar o atacante. Gabriel Jesus tem contrato com os Citizens até 2023.