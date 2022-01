Barcelona otimista para fechar com Azpilicueta, do Chelsea, de graça

O Barcelona está confiante em contratar o zagueiro do Chelsea Cesar Azpilicueta em uma transferência sem custos neste verão, de acordo com a GOAL.

Azpilicueta, de 32 anos, tem sido um titular estabelecido para os Blues desde que chegou em Stamford Bridge em 2012.

No entanto, clube e jogador não estão chegando a um acordo para renovar seu contrato, dando ao Barça a oportunidade de contratá-lo sem custos.

Alvo principal

Querendo mais qualidade e experiência na sua linha defensiva, o Barcelona fez de Azpilicueta um dos principais alvos para a janela de transferências de verão.

O técnico Xavi está lutando arduamente para concluir o acordo, que começaria a valer quando seu contrato expirar em junho.

O Chelsea espera contar com o zagueiro para 2022-23 e as negociações ocorreram sobre uma possível renovação.

Por enquanto, as duas partes ainda não chegaram a um acordo, sem novas negociações entre jogador e clube desde o início de janeiro.

Os Blues só estão dispostos a oferecer a ele uma renovação de um ano com a opção de renovação por mais uma temporada por causa da idade espanhol, enquanto a proposta do Barcelona seria por mais tempo.

Azpilicueta chegou ao Chelsea vindo do Olympique de Marselha no verão de 2012 e se tornou um ídolo em Stamford Bridge, acumulando mais de 400 jogos em seus nove anos e meio no clube.

Durante esse tempo, ele ajudou os londrinos a conquistar uma série de troféus, incluindo dois títulos da Premier League e a Liga dos Campeões do ano passado.

Se ele optar por sair, os Blues podem enfrentar uma difícil tarefa de reconstrução na sua zaga durante o verão.

Andrea Christensen e Antonio Rudiger também estão sem contrato e podem sair, com os dois jogadores ainda sem sinalizar que querem sair.