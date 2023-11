Barcelona x Porto: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), no Estádio Olímpico Lluís Companys; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo H, Barcelona e Porto se enfrentam nesta terça-feira (28), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois de empatar por 1 a 1 com o Rayo Vallecano na última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta suas atenções para a disputa da Liga dos Campeões. Com nove pontos, os catalães dividem a liderança do grupo com o Porto. Na última rodada, sofreram a primeira derrota na fase de grupos ao perderem por 1 a 0 para o Shakhtar Donetsk.

Do outro lado, o Porto chega embalado com a goleada de 4 a 0 sobre o Montalegre na Taça de Portugal. Na Liga dos Campeões, o Dragão vem de duas vitórias consecutivas, derrotando o Royal Antwerp por 4 a 1 e 2 a 0.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Barcelona soma seis vitórias, contra três do Porto. No último encontro válido pela segunda rodada da fase de grupos da Champions 2023/24, os catalães venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Barcelona: Inaki Pena; Cancelo, Araujo, Kounde, Balde; Gundogan, De Jong, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Felix. Técnico: Xavi.

Porto: Costa; Mario, Pepe, Carmo, Sanusi; Galeno, Varela, Eustaquio, Aquino; Evanilson, Taremi. Técnico: Sérgio Conceição.

Desfalques

Barcelona

Marc-Andre ter Stegen, com problema nas costas, e Gavi, com grave lesão no joelho, são desfalques.

Porto

Lesionados, Samuel Portugal, Ivan Marcano, Gabriel Veron e Ivan Jaime estão fora.

Quando é?