Exclusivo - Barcelona pode passar pelos pés de Arthur no futuro, diz Iniesta

Meio-campista veterano avaliou as chances de o brasileiro ganhar ainda mais importância no time catalão

Lionel Messi pode ser o maior nome da história do , mas o dono do meio de campo por anos foi Andrés Iniesta. O talentoso catalão deixou o Camp Nou em 2018 para atuar no Vissel Kobe do e tem no brasileiro Arthur seu herdeiro.

O ex-gremista ainda alterna bons e maus momentos com a camisa blaugrana, mas Iniesta tem confiança que o jovem de 22 anos possa ocupar posto similar no meio-campo do Barcelona.

"Só de vê-lo jogar todo mundo pode dizer que ele tem uma grande personalidade, que ele sempre vai saber o que fazer com a bola. Ele é jovem e ainda precisa de algum tempo para se acostumar com o novo time", disse o veterano em entrevista exclusiva ao DAZN.

Arthur chegou ao Camp Nou no último ano, valorizado depois da conquista da Libertadores com o em 2017, e disputa posição com nomes de maior expressão como Ivan Rakitic e Arturo Vidal. Iniesta crê que com o tempo o futebol da equipe passará pelos pés do brasileiro.

"Embora você já possa ver que ele está se adaptando ao jeito deles de jogar e com certeza com o tempo isso vai ficar ainda melhor. Ele está cercado de pessoas que vão ajudá-lo a crescer como jogador e ele definitivamente pode se tornar o jogador por quem o Barça vai passar", explicou o jogador do Vissel Kobe.