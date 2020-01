Barcelona perde e técnico critica equipe: "não gostei de nada"

Valencia vence por 2 a 0 e catalães podem ver o Real Madrid assumir a liderança do Campeonato Espanhol

Depois de sofrer no meio da semana para vencer na o Ibiza, o Barcelona foi derrotado pelo Valencia neste sábado (25) por 2 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Resultado que coloca não só em risco a liderança, como também foi alvo de críticas do treinador.

Quique Setién, que registra sua primeira derrota em três jogos no comando do clube catalão, foi duro ao analisar a postura da sua equipe em campo.

"Há algumas coisas que ainda não entendo bem ou talvez não as expliquemos bem, o que vimos hoje não gostei de nada. O Valência nos comprometeu e nos fechou bem, posicionalmente, temos coisas a corrigir, elas nos impediram de ir mais fundo e demos muitos passes sem sentido", disse.

"Não trabalhamos para fazer isso, precisamos analisar e tentar corrigir essas coisas, na primeira parte não estávamos bem, mas melhoramos um pouco na segunda parte e pudemos entrar no jogo, mas não foi suficiente", concluiu.

Caso o , igualado em pontos com o Barça, vencer ou empatar no domingo (26) com o , será o novo líder isolado do Espanhol.