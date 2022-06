Barcelona ou Chelsea? Raphinha e Leeds têm impasse sobre venda

Jogador tenta forçar negociação com os catalães, enquanto o clube deseja vendê-lo para os Blues no mercado da bola

Raphinha e Leeds vivem um impasse em relação às tratativas para a venda do jogador. Enquanto o atacante tem acordo financeiro com o Barcelona, o clube inglês deseja vendê-lo para o Chelsea no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL. A divergência trava a saída do brasileiro Elland Road.

Deco, que é agente do jogador, é quem conduz as tratativas com o Barça. Ele, inclusive, esteve no Camp Nou nesta quarta-feira (29) a fim de ajustar uma estratégia para tirá-lo do Leeds United. O empresário também atua como intermediário nas tratativas que envolvem os catalães e atletas sul-americanos.

Acertado com o jogador, o Barcelona tenta convencer o Leeds United a aceitar uma proposta inferior à do Chelsea, avaliada em 55 milhões de libras (R$ 350,11 milhões). Os espanhóis usam o acordo com o jogador como um argumento para que os ingleses topem a oferta — os valores não são revelados.

O Chelsea tem acordo com o Leeds United pela aquisição de Raphinha. A proposta de 55 milhões de libras já foi aceita. Contudo, encontra empecilhos para chegar a um acordo com o jogador. O brasileiro sinalizou que abriria conversas com os Blues, mas recuou recentemente e adota a estratégia de pressionar a ida para o Camp Nou nos bastidores.

A divergência sobre o futuro faz com que Raphinha e Leeds travem uma queda de braços nos bastidores, sem alardes ou discussões públicas. Discreto, ele não deve se posicionar oficialmente sobre a postura nas tratativas, mas já avisou às partes que tem predileção pelo Barcelona, dentre os clubes interessados.

Raphinha tem contrato com o Leeds até 30 de junho de 2024. Em janeiro deste ano, ele foi procurado para renovar, mas ignorou a diretoria, uma vez que não tinha a intenção de aumentar a sua multa rescisória.

Na atual temporada, o atacante de 25 anos fez 36 partidas, somando 2.968 minutos em campo. No período, marcou 11 gols e deu três assistências.

Arsenal fora da corrida

Getty Images

O Arsenal, primeiro clube a demonstrar interesse na aquisição de Raphinha, está fora da disputa atualmente. A GOAL apurou que os Gunners nem sequer conversam com o estafe do jogador, liderado por Deco, desde a proposta apresentada pelo Chelsea.

Com menor poder aquisitivo, especialmente pela ausência da UEFA Champions League, o clube de Londres queria chegar a um acordo com o Leeds United e o próprio atleta antes do início da janela de transferências. Porém, não conseguiu seguir o plano à risca.

Mesmo que não mantenha conversas atualmente, o Arsenal não descarta voltar a negociar por Raphinha, sobretudo pelo desgaste criado nas negociações com Barcelona e Chelsea.