Barcelona na disputa: joia argelina no radar do Manchester United

O Manchester United abriu o dossiê de uma nova joia na França, entre os nomes que o clube acompanha de perto, num momento em que a crise de JJ Gabriel ainda lança sombras sobre os planos do clube relativos às promessas em ascensão.

Segundo a rede "TEAMtalk", o departamento de observação do Manchester United realizou um trabalho amplo para acompanhar o português — de origem argelina — Mezian Mesloub, de 16 anos, depois de ele ter chamado rapidamente as atenções com a equipe principal do Lens.

O interesse do United em Mesloub não significa que o clube tenha decidido a saída de Gabriel, já que a diretoria do clube ainda trabalha para convencer sua jovem promessa a ficar, mas os responsáveis pelas contratações estudam, ao mesmo tempo, outras opções em previsão de diferentes cenários.

Mesloub subiu à equipe principal do Lens na temporada passada e marcou um gol poucos segundos após entrar como substituto diante do Nantes, contribuindo para a vitória de sua equipe por 1 a 0 e a classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

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O jovem jogador continuou a atrair as atenções nesta temporada, depois de se tornar o mais jovem jogador na história do Lens a participar da Liga dos Campeões da Europa, e também deixou uma marca impactante durante a vitória sobre o Slavia Praga por 3 a 2, após participar da construção de dois gols nos minutos finais.

Mesloub atua na posição de meia-atacante e tende a ocupar a ponta direita, enquanto suas capacidades técnicas, seus dribles, seus passes e seu nível no último terço despertaram o interesse de vários grandes clubes.

De acordo com a mesma fonte, a disputa não se limita ao Manchester United, já que Arsenal, Chelsea, Barcelona, Paris Saint-Germain e Monaco também acompanham o jogador, segundo os relatos que circulam sobre seu futuro.

A movimentação do Manchester United acontece num momento em que o clube tenta lidar com a situação de Gabriel, que pediu o cancelamento de seu registro na equipe, o que levou a diretoria a agir em dois caminhos paralelos: tentar manter a promessa inglesa e monitorar outros nomes no mercado de jogadores jovens.

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