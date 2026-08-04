O Barcelona segue em seus esforços para contratar Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, apesar da dificuldade da negociação, dada a forte oposição do seu clube em vendê-lo no atual verão.

Ainda assim, o clube catalão está ciente da importância da postura do jogador argentino de 26 anos e, no momento atual, Julián continua determinado a deixar o Atlético — cujo contrato com ele se estende até 2030 — e se juntar ao Barcelona, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

Nesse sentido, o Barcelona espera que o astro argentino renove seu desejo de se juntar ao clube catalão.

Álvarez deve se juntar aos treinos de pré-temporada do Atlético de Madrid para a nova temporada na segunda-feira, dia 10 de agosto, e acredita-se que o clube catalão apresentará uma proposta à diretoria do Atlético para confirmar sua decisão de sair.

Enquanto isso, o Barcelona entende que a operação ainda é possível, mas pode levar bastante tempo, talvez até as duas últimas semanas do mês de agosto, com os riscos que isso envolve.

O clube catalão continua comprometido com Julián devido à sua grande dedicação ao Barcelona, incluindo seu pedido público de transferência durante a Copa do Mundo, e porque o atacante argentino é o preferido do técnico Hansi Flick.

O treinador alemão vê Álvarez como o atacante ideal, pela velocidade, habilidade, versatilidade e capacidade de marcar gols que possui, além de seu nível de entrega ser um fator essencial.

Entre os outros fatores que influenciam a decisão do Barcelona, após uma análise minuciosa do mercado de atacantes, está a escassez de jogadores que possam ser considerados de alto nível. É verdade que há Erling Haaland (Manchester City) e Harry Kane (Bayern de Munique), mas a contratação de ambos parece inviável no momento atual.

E há outros jogadores de nível inferior, mas que também são muito requisitados, como Victor Osimhen, por quem se pedem 75 milhões de euros. Por isso, o Barcelona deseja explorar todas as suas opções com Julián.

Se o Barcelona não conseguir contratar Álvarez, estudará outras opções, incluindo a de não contratar ninguém.

O objetivo dentro do Barcelona não é contratar jogadores apenas por necessidade urgente, mas sim recorrer aos falsos nove, já que há vários deles no elenco catalão.

A situação será diferente se o clube vender Ferran Torres, pois nesse caso precisará contratar pelo menos um atacante após a perda de dois deles, com a saída de Robert Lewandowski também.