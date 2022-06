Barcelona já teria projeto definido para tentar fechar com Lewandowski

Atacante polonês já declarou que não quer ficar no Bayern de Munique e o Barça é o principal provável destino

O Barcelona segue firme na caça de Robert Lewandowski. O atacante polonês deixou claro que não quer permanecer no Bayern de Munique e deve deixar o clube alemão no meio deste ano. O plano do Barça para ter Lewa envolveu uma importante reunião dos sócios do clube.

Na última quinta-feira (16), o clube catalão realizou uma assembleia extraordinária para deliberar sobre assuntos que devem dar um novo fôlego financeiro para o Barça.

Com grande maioria de 88%, foram aprovadas duas ações: a primeira é vender 50% da empresa de marketing do clube. A outra é o licenciamento de 25% dos direitos de TV.

A expectativa do clube é que 600 milhões de euros (cerca de R$ 3,1 milhões) sejam injetados nos cofres. Dessa forma, o Barça terá maior poderio financeiro para se recuperar da crise e fazer contratações requisitadas por Xavi.

O jornal Mundo Deportivo informou que a prioridade após a aprovação desses pontos é exatamente fazer uma oferta a Lewandowski. A publicação também informa que existe um prazo para que a negociação aconteça. É em 16 de julho, quando o Barça parte rumo aos Estados Unidos como parte da pré-temporada.