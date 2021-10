Barcelona já pensa em dois nomes na próxima janela para reforçar o ataque

Insatisfeito com o começo de temporada ruim, o time catalão já pensa em movimentações no mercado

Vivendo péssimo começo de temporada, o Barcelona já se movimenta para reforçar o seu elenco na próxima janela de transferências.

Enquanto Dembelé e Aguero seguem se recuperando de lesão e Luuk de Jong continua sem impressionar, o clube imagina remodelar o seu ataque para a segunda metade da temporada. E tem dois nomes em mente.

O primeiro é o espanhol Dani Olmo, do RB Leipzig. Alvo do Barcelona já nesta última janela, com 23 anos, já faz parte da seleção espanhola e vai se destacando com a camisa do clube alemão.

Segundo o Mundo Deportivo, o jogador ficou próximo de fechar com os Blaugranas em julho, mas as exigências financeiras do RB Leipzig impediram o acordo. Agora, a meta do Barça é garantir recursos o suficiente para fechar o negócio.

A novidade, mesmo, é a presença do atacante Raheem Sterling na lista de desejos do Barcelona. Passando mais da metade da temporada no Manchester City vindo do banco de reservas, o inglês de 26 anos seria outra opção para remodelar o ataque dos catalães.

Caso ambos chegassem, então, poderia se formar um ataque com Sterling, Depay e Aguero, com Dani Olmo por trás e Ansu Fati e Dembelé saindo do banco. Um ataque mais interessante do que o atual e que poderia fazer o Barça brigar com mais força na La Liga e na Champions.

O Barcelona, vindo de duas derrotas consecutivas, volta aos gramados neste domingo, 17 de outubro, diante do Valencia, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.