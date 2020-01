Barcelona já impõe desafios a Setién: Suárez lesionado, um Messi desconfiado e resultados imediatos

Novo técnico do time catalão terá alguns problemas para resolver logo no início do trabalho

Apresentado como novo técnico do na última terça-feira (14), Quique Setién já encara desafios no Camp Nou. Preocupado em dialogar com diversos jogadores da equipe, entre eles os pesos pesados ​​do vestiário como Leo Messi e jovens jogadores como Rique Puig ou Ansu Fati, a estreia do treinador no comando acontecerá no domingo, diante do Granada.

Com a pressão de bons resultados após a saída de Ernesto Valverde, Setién tem pela frente uma extensa lista de problemas, que precisa ser solucionada - e que a Goal elenca a seguir. Confira!

A lesão de Suárez - fora praticamente da temporada, o uruguaio sofreu uma lesão grave no menisco externo do joelho direito. O mais provável é que o atacante só esteja em perfeitas condições para competir na , cujo início está marcado para 12 de junho.



Foto: Getty Images

Messi e sua demonstração de apoio público ao Valverde até o fim - o argentino nunca escondeu o seu carinho pelo ex-treinador da equipe e não poupou elogios na despedida.

"Obrigado por tudo, míster. Estou certo que o teu futuro será genial para onde quer que vá porque, além de um grande profissional, é uma magnífica pessoa. Muita sorte e um abraço grande", escreveu.