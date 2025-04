Barcelona x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Embalado pelo título da Copa do Rei, conquistado após a vitória por 3 a 2 sobre o Real Madrid, o Barcelona agora concentra suas atenções na Champions League. Em busca do sexto troféu da competição, os catalães fecharam a primeira fase na vice-liderança, com 19 pontos. No mata-mata, eliminaram o Benfica nas oitavas de final, com um agregado de 4 a 1, e superaram o Borussia Dortmund nas quartas, vencendo por 5 a 3 no total.

Do outro lado, a Inter de Milão mira seu quarto título da Champions League. Os Nerazzurri tiveram uma campanha sólida na primeira fase, terminando em quarto lugar, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. No caminho até a semifinal, a equipe eliminou o Feyenoord nas oitavas de final com um agregado de 4 a 1 e bateu o Bayern de Munique nas quartas com um placar agregado de 4 a 3. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira, no estádio San Siro, em Milão.

Prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Lautaro Martínez, Arnautovic (Thuram). Técnico: Simone Inzaghi

Desfalques

Barcelona

No departamento médico, Bernal (joelho), Casadó (joelho) e Lewandowski (coxa) estão indisponíveis. Com um problema no tendão, Balde é dúvida.

Inter de Milão

Com uma lesão no tornozelo, Pavard está fora. Se recuperando de um problema muscular, Marcus Thuram pode estar de volta.

Quando é?