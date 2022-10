Barcelona x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Após duas derrotas seguidas, catalães buscam a recuperação na UCL; veja como acompanhar na TV e na internet

Pressionado com duas derrotas consecutivas e fora da zona de classificação às oitavas de final da Champions League, o Barcelona recebe a Inter de Milão nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, pela quarta rodada do Grupo C da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Vindo de vitória sobre o Celta de Vigo por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Espanhol, o técnico Xavi deve promover algumas mudanças na equipe titular, com Ousmane Dembele, Ansu Fati, Sergi Roberto e Eric Garcia entre os 11.

Do outro lado, a Inter, que venceu o Barça na terceira rodada por 1 a 0, aparece na vice-liderança com seis pontos (uma derrota e duas vitórias).

Romelu Lukaku, recuperado de um problema muscular, pode voltar a ficar à disposição.

Prováveis escalações

Escalação do provável BARCELONA: Ter Stegen; Roberto, Pique, E Garcia, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati.

Escalação do provável INTER DE MILÃO: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L Martinez, Dzeko.

Desfalques

Barcelona

Franck Kessie, Andreas Christensen, Hector Bellerin, Ronald Araujo, Memphis Depay e Jules Kounde, no departamento médico, seguem fora.

Inter de Milão

Dalbert, Marcelo Brozovic, Alex Cordaz, Joaquin Correa e Gabriel Brazao, machucados, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 12 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Camp Nou – Barcelona, ESP

• Arbitragem: SZYMON MARCINLAK (árbitro), PAWEL SOKOLNICKI e TOMASZ LISTKLEWLCZ (assistentes), TOMASZ MUSIAL (quarto árbitro) e TOMASZ KWLATKOWSKI (AVAR)