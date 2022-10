FIM: INT 1x0 BAR

A Internazionale de Milão venceu o Barcelona por 1 a 0 na tarde desta terça-feira (4), pela terceira rodada do Grupo C da UEFA Champions League. Çalhanoglu fez o único gol da partida disputada no San Siro.

Com o resultado, a Inter fica na segunda colocação da chave, com seis pontos, três a menos que o líder Bayern de Munique. O Barcelona é o terceiro colocado, com três pontos. Na próxima quarta-feira, italianos e espanhóis duelarão no Camp Nou.