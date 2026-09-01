O Barcelona confirmou que o jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim começou a colher os frutos das atuações destacadas que apresentou durante a pré-temporada, depois de disputar sua primeira partida oficial com a camisa do time principal diante do Rayo Vallecano, ontem, pelo Campeonato Espanhol.

O site oficial do clube catalãoesclareceu que a participação de Hamza veio como uma recompensa merecida após o desempenho notável que apresentou nos amistosos e nos treinos, encerrando a pré-temporada como artilheiro da equipe, com quatro gols.

O atacante egípcio entrou nos minutos finais da partida no lugar de Raphinha, e estava em campo quando o Barcelona marcou o quinto gol, contribuindo para encerrar o jogo com mais uma vitória da equipe, pelo placar de 5 a 2.

O Barcelona destacou que os últimos meses foram excepcionais na trajetória do jogador, já que ele se juntou ao clube por empréstimo na temporada passada, vindo do Al Ahly do Egito, antes de seu contrato se transformar em uma transferência definitiva neste verão. Ele também participou com a seleção do Egito da Copa do Mundo de 2026, apesar de ainda ser jogador da equipe sub-19.

O clube acrescentou que a primeira aparição oficial deu a Hamza um lugar nos registros da história, ao se tornar o primeiro jogador egípcio a vestir a camisa do Barcelona em uma partida oficial.

O Barcelona também ressaltou que Hamza se tornou apenas o terceiro jogador egípcio na história do Campeonato Espanhol, seguindo os passos de Ahmed Hossam "Mido", o primeiro egípcio a disputar partidas em LaLiga com a camisa do Celta de Vigo, e de Haitham Hassan, que jogou pelo Real Oviedo na temporada passada.

O clube encerrou seu relatório reafirmando que o início oficial de Hamza Abdelkarim representa uma nova etapa em sua trajetória, após o brilho notável que demonstrou desde que se integrou ao time principal durante a pré-temporada.