Barcelona faz proposta por Lewandowski - agora é com o Bayern

Joan Laporta, presidente culé, confirmou nova tentativa e explicou a situação financeira do clube

O Barcelona colocou Robert Lewandowski como um de seus principais alvos para esta janela de transferências, e segue firme na ideia. Mesmo vendo resistência do lado do Bayern de Munique, que ainda não quer liberar seu principal jogador, os culés seguem tentando e já fizeram uma oferta aos alemães.

Lewandowski quer o deixar o Bayern de Munique e o Barcelona quer Lewandowski. Mas o Bayern de Munique também quer Lewandowski e está fazendo jogo duro para liberar o atacante ao clube culé. Os alemães estariam duvidando da capacidade financeira do Barça e dificultando ainda mais as negociações para a saída do polonês.

Por sua vez, o Barcelona não desistiu de reforçar seu ataque com um dos melhores jogadores do mundo e, conforme confirmado pelo próprio presidente do clube, Joan Laporta, uma oferta já foi apresentada ao Bayern. E agora, mais do que nunca, tudo depende dos alemães.

"Fizemos uma oferta por ele e estamos esperando por uma resposta. Vamos ver se é positiva. Nós apreciamos os esforços do jogador", disse Laporta na coletiva de apresentação de Andreas Christensen.

O presidente também deu uma alfinetada sobre a história de que o Bayern estaria duvidando da situação econômica do Barça, e aproveitou para explicar como andam as finanças no Camp Nou, inclusive sobre o fair play financeiro, parte fundamental para contratação de um reforço de peso como Lewandowski.

"Não acredito nessas declarações. Vieram de uma conversa, são brincadeira, não vieram no Bayern", disse o presidente. "O Barça terá 125 anos de idade e há poucos clubes que têm uma história como a nossa".

"A credibilidade do clube voltou. Todas as operações têm um grau de dificuldade maior devido à situação econômica passada. Mas isso vai mudar quando dermos uma mensagem com uma contratação", afirmou o cartola. "Estamos em um processo de pagamento da dívida e de investimento para tornar nossas equipes mais competitivas. Estamos trabalhando para ter 'fair play' suficiente e fazer as contratações desejadas. Não é uma promessa, é uma intenção baseada em um trabalho que, no momento, está indo bem. Queremos melhorar as finanças do clube e fortalecer o elenco".