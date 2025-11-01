+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
La Liga
team-logoBarcelona
Estadio Olimpico Lluis Companys
team-logoElche
Mounique Vilela

Barcelona x Elche: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Equipes se enfrentam neste domingo (2), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Elche se enfrentam neste domingo (2), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming  (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid, o Barcelona volta a campo pressionado em busca de recuperação. Ocupando a segunda colocação, com 22 pontos, os catalães estão a cinco pontos do líder, o próprio Real Madrid. Em 10 partidas, a equipe soma sete vitórias, um empate e duas derrotas.

Por outro lado, o Elche chega embalado após a vitória por 4 a 0 sobre o Los Garres, pela Copa do Rei. No Campeonato Espanhol, o time ocupa a nona posição, com 14 pontos, e tenta se reerguer depois de acumular duas derrotas e um empate nas últimas rodadas.

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; Casado, De Jong; Yamal, Fermín Lopez, Rashford; Ferrán Torres.

Elche: Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Mendoza, Febas, Aguado, Valera; André Silva, Mir.

Escalações de Barcelona x Elche

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-3-3

Home team crestELC
25
W. Szczesny
23
J. Kounde
4
C
R. Araujo
3
A. Balde
24
E. Garcia
14
M. Rashford
17
M. Casado
21
F. de Jong
10
L. Yamal
16
F. Lopez
7
F. Torres
13
I. Pena
3
A. Pedrosa
15
A. Nunez
6
C
P. Bigas
22
D. Affengruber
14
A. Febas
8
M. Aguado
16
M. Neto
9
A. Silva
11
G. Valera
10
R. Mir

4-3-3

ELCAway team crest

BAR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • H. Flick

ELC
-Escalação

Reservas

Técnico

  • E. Sarabia

Desfalques

Barcelona

Gavi, Ter Stegen, Andreas Christensen, Raphinha e Pedri estão machucados.

Elche

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: domingo, 02 de novembro de 2025
  • Horário: 14h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Olímpico Lluís Companys - Barcelona, ESP 

Retrospecto recente

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/10
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

ELC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

BAR

Outros

ELC

5

Vitórias

0

Empate

0

15

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

