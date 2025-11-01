Barcelona x Elche: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Barcelona e Elche se enfrentam neste domingo (2), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid, o Barcelona volta a campo pressionado em busca de recuperação. Ocupando a segunda colocação, com 22 pontos, os catalães estão a cinco pontos do líder, o próprio Real Madrid. Em 10 partidas, a equipe soma sete vitórias, um empate e duas derrotas.

Por outro lado, o Elche chega embalado após a vitória por 4 a 0 sobre o Los Garres, pela Copa do Rei. No Campeonato Espanhol, o time ocupa a nona posição, com 14 pontos, e tenta se reerguer depois de acumular duas derrotas e um empate nas últimas rodadas.

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; Casado, De Jong; Yamal, Fermín Lopez, Rashford; Ferrán Torres.

Elche: Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Mendoza, Febas, Aguado, Valera; André Silva, Mir.

Desfalques

Barcelona

Gavi, Ter Stegen, Andreas Christensen, Raphinha e Pedri estão machucados.

Elche

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 02 de novembro de 2025

domingo, 02 de novembro de 2025 Horário: 14h30 (de Brasília)

14h30 (de Brasília) Local: Estádio Olímpico Lluís Companys - Barcelona, ESP

Retrospecto recente

