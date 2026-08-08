O Barcelona pretende acelerar a definição da chegada de Rodri, meio-campista do Manchester City, que esteve perto de se transferir para o Real Madrid.

O jornal "Sport" noticiou que o Manchester City já demonstrou disposição para reduzir suas exigências financeiras, a fim de facilitar a saída de Rodri para o Barcelona.

Nas últimas horas, os relatos vindos da Inglaterra começaram a apontar que o clube inglês concordaria com a saída do jogador, caso o Barcelona faça um esforço financeiro e se aproxime, de uma forma ou de outra, de um valor próximo a 70 milhões de euros.

Os contatos entre Barcelona e Manchester City são contínuos e visam melhorar as ofertas, à espera de se chegar a uma fórmula capaz de agradar aos dois clubes.

Nesse contexto, já havia sido revelado que a primeira oferta oficial apresentada pelo Barcelona, no valor de 45 milhões de euros, além de 10 milhões em variáveis, estava distante das exigências iniciais do Manchester City, que não queria reduzir seu pedido de 80 milhões de euros.

Essas diferenças eram esperadas antes do início das negociações, pois a primeira oferta estava fadada ao fracasso, ainda que o Barcelona já tivesse avisado que apresentaria novas alternativas imediatamente para continuar aproximando as posições e evitar entrar, a qualquer custo, em uma nova novela longa nos moldes do caso Álvarez.

Durante as últimas horas, os dois clubes, tanto em Manchester quanto em Barcelona, limitaram-se a confirmar que as negociações continuam e caminham na direção certa, e que não há motivos para abandonar a vontade de concretizar o negócio oficialmente.

Apesar dessas intenções positivas, ambas as partes reconheceram que suas posições ainda estão distantes, e ninguém se arrisca a definir uma data para se chegar ao acordo final.

Na segunda rodada das negociações, acredita-se que o Barcelona apresentou uma oferta consideravelmente mais alta, chegando a 60 milhões de euros, embora os detalhes do valor entre a parte fixa e a variável ainda não tivessem sido definidos.

O otimismo permanece dentro do Barcelona, com a confiança de que esse novo aumento na oferta financeira ajudará a encontrar um caminho definitivo para resolver os detalhes habituais das etapas finais das negociações.