Barcelona e Paris Saint-Germain chegam a acordo sobre o valor da transferência de Ferran Torres

O futuro de Ferran Torres está prestes a ser definido, depois que sua transferência do Barcelona para o Paris Saint-Germain entrou em suas fases finais, em uma negociação que parece muito próxima do anúncio oficial nos próximos dias.

Segundo as informações que circulam, o atacante espanhol já chegou a um acordo com o clube francês sobre os termos pessoais, em um passo que abre caminho para sua saída do Barcelona e uma nova experiência no Campeonato Francês na próxima temporada. Agora só falta concluir o acordo final entre os dois clubes, um capítulo que também está próximo de ser encerrado.

Os últimos dias testemunharam negociações intensas entre Deco, diretor esportivo do Barcelona, e Luis Campos, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, para chegar a uma fórmula definitiva sobre a transferência de Ferran Torres.

Após várias rodadas de negociação, as duas partes conseguiram se aproximar de um acordo final, restando apenas alguns detalhes e trâmites oficiais que antecedem o anúncio da negociação.

No momento, o Paris Saint-Germain trabalha para dar os retoques finais em sua proposta oficial, depois que os últimos dias registraram discussões intensas entre os dirigentes dos dois clubes. Espera-se que o valor da negociação chegue a cerca de 50 milhões de euros, valor esse que Deco e Campos alcançaram durante suas negociações.

Campos se prepara atualmente para apresentar a proposta final ao Barcelona, e depois disso serão concluídos os trâmites necessários para oficializar o acordo, conforme informou o jornal espanhol "Marca".

Ferran se prepara para deixar o Barcelona

Não parece que a negociação vai demorar muito, já que o plano atual aponta para a chegada da proposta final nas próximas horas, o que pode acelerar o processo de transferência do jogador ao Paris Saint-Germain.

No Barcelona, o clube não quer que as negociações causem qualquer confusão dentro da equipe, especialmente porque Ferran está muito próximo de sair. Por essa razão, espera-se que nas próximas horas fique esclarecida a questão de sua participação nos treinos com o time principal sob o comando de Hansi Flick.

Inicialmente, esperava-se que o jogador não deixasse o clube antes da próxima segunda-feira, mas o plano mudou, e sua chegada a Paris se tornou provável amanhã ou, no máximo, na quarta-feira, o que significa que sua saída pode ocorrer antes de seu retorno aos treinos de forma normal com a equipe de Flick.

Decisão aguardada sobre os treinos de Flick

Caso as negociações cheguem a estágios muito avançados e a negociação fique próxima do anúncio oficial, Ferran Torres pode pedir para obter uma permissão para não participar dos treinos do time principal, à espera da conclusão de sua transferência ao Paris Saint-Germain.

Mas essa decisão não será definida antes de amanhã, já que ainda há alguns trâmites que precisam ser concluídos entre os dois clubes antes de tomar uma posição final sobre a situação do jogador no próximo período.

E parece que o Barcelona não deseja complicar as coisas, especialmente porque todas as partes já compreendem que o futuro de Ferran Torres caminha em direção ao Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain aguarda a definição

Por sua vez, o Paris Saint-Germain segue trabalhando para concluir a negociação o mais rápido possível, depois de ter conseguido o acordo com o jogador, restando apenas obter a aprovação final do Barcelona e concluir os detalhes financeiros e administrativos.

As informações atuais apontam que as negociações entre Deco e Campos seguem em um clima positivo, e não há indícios da existência de grandes obstáculos que possam impedir a conclusão da negociação.

O acordo pode levar algum tempo por causa de detalhes simples relacionados à proposta final e à forma de conclusão da transferência, mas a tendência geral é clara: Ferran Torres está muito próximo de deixar o Barcelona e se transferir para a capital francesa.

Barcelona respeita o desejo de Ferran Torres

E parece que o Barcelona está disposto a respeitar o desejo do atacante espanhol de viver uma nova experiência com o Paris Saint-Germain, especialmente depois que o próprio jogador chegou a um acordo com o clube francês sobre sua transferência.

Com isso, a negociação caminha para a definição nas próximas horas ou dias, à espera de que Luis Campos dê os retoques finais na proposta oficial, antes que Barcelona e Paris Saint-Germain entrem na fase dos trâmites finais.

E com o acordo próximo de seu fim, a pergunta já não diz respeito à possibilidade de Ferran Torres se transferir para o Paris Saint-Germain, mas sim à data do anúncio oficial da negociação, que pode ser fechada por um valor próximo de 50 milhões de euros.