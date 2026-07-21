Barcelona e o negócio de Álvarez: prazo final... e proposta definitiva

Um relatório da imprensa revelou a intenção do Barcelona face às complicações impostas pelo Atlético de Madrid durante as negociações para a contratação do avançado argentino Julián Álvarez.

Após a saída oficial de Robert Lewandowski da equipa catalã no final da época passada, o Barcelona continua à procura de um nome de peso capaz de preencher o lugar deixado pela estrela polaca.

O Barcelona já apresentou uma proposta inicial no valor de 100 milhões de euros, e o presidente do clube, Joan Laporta, deixou claro que essa proposta não ficará em cima da mesa por tempo indeterminado.

Ainda assim, o Atlético de Madrid mantém-se determinado em conservar o internacional argentino, apesar do desejo declarado do jogador de sair.

O diretor executivo do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, rejeitou recentemente qualquer indício de que o clube possa mudar de posição, sublinhando: «Não aceitámos a proposta de 100 milhões de euros, e não aceitaremos a proposta de 150 milhões de euros nem a de 200 milhões de euros».

Santi Ovalle revelou, no programa «El Larguero», da rádio Cadena SER, os próximos passos do clube catalão: «O Barcelona vai apresentar uma nova proposta, ainda que não seja em breve. É uma proposta que varia entre os 120 e os 130 milhões, porque nunca quiseram chegar ao valor de 150 milhões que o Real Madrid ofereceu».

O relatório acrescenta que os campeões do campeonato espanhol estabeleceram o dia 31 de julho como prazo interno para concluir o negócio. Se não for alcançado um acordo até essa altura, prevê-se que o diretor desportivo Deco desvie o seu foco para alvos alternativos, uma vez que já se está a trabalhar noutras opções de transferência.

O clube madrileno já informou Álvarez de que se espera que se junte ao estágio de preparação para a nova época a 10 de agosto, após a sua participação com a seleção da Argentina na final do Mundial de 2026.

O Barcelona continua a ver Álvarez como o seu principal alvo no mercado de transferências deste verão, mas está também a lutar contra o fator tempo.

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