Um relatório da imprensa revelou a intenção do Barcelona face às complicações impostas pelo Atlético de Madrid durante as negociações para contratar o avançado argentino Julián Álvarez.

Após a saída oficial de Robert Lewandowski da equipa catalã no final da última temporada, o Barcelona continua à procura de um nome de peso à altura para preencher o lugar deixado pela estrela polaca.

O Barcelona já apresentou uma proposta inicial no valor de 100 milhões de euros, e o presidente do clube, Joan Laporta, deixou claro que essa oferta não permanecerá em cima da mesa por tempo indeterminado.

Ainda assim, o Atlético de Madrid mantém-se determinado em segurar o internacional argentino, apesar do desejo declarado do jogador em sair.

O diretor-executivo do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, rejeitou recentemente qualquer insinuação de que o clube possa mudar de posição, sublinhando: "Não aceitámos a proposta de 100 milhões de euros, e não aceitaremos a proposta de 150 milhões de euros nem a de 200 milhões de euros".

Santi Ovalle revelou, no programa "El Larguero", da rádio Cadena SER, os próximos passos do clube catalão: "O Barcelona vai apresentar uma nova proposta, ainda que não seja em breve. Trata-se de uma oferta entre 120 e 130 milhões, porque nunca quiseram chegar aos 150 milhões que o Real Madrid ofereceu em algum momento".

O relatório acrescenta que os campeões do campeonato espanhol definiram o dia 31 de julho como prazo interno para concretizar o negócio. Caso não se chegue a um acordo até essa altura, espera-se que o diretor desportivo Deco desvie a atenção para alvos alternativos, uma vez que já se trabalha noutras opções de transferência.

O clube madrileno já informou Álvarez de que se espera a sua incorporação no estágio de preparação para a nova temporada a 10 de agosto, depois da sua participação com a seleção da Argentina na final do Campeonato do Mundo de 2026.

O Barcelona continua a encarar Álvarez como o seu principal alvo no mercado de transferências deste verão, mas também trabalha contra o fator tempo.

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