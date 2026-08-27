O Barcelona manteve seu início forte na LaLiga e conquistou uma valiosa vitória sobre o visitante Athletic Bilbao pelo placar de 2 a 0, no confronto disputado no estádio Camp Nou pela competição espanhola.
A equipe catalã deve esse triunfo às suas estrelas Raphinha, que abriu o placar aos 38 minutos após um passe mágico de Pedri, e Fermín López, que selou o resultado com o segundo gol (81), dando ao técnico Hansi Flick três pontos merecidos diante de um adversário obstinado.
Primeiro tempo: Simón brilha e o VAR frustra o Barcelona
O Barcelona começou a partida com pressão precoce, e Raphinha quase ameaçou a meta dos visitantes logo no primeiro minuto, mas estava em posição de impedimento. O Athletic Bilbao respondeu rapidamente por meio de uma arrancada perigosa de Williams aos 4 minutos, que avançou pela lateral esquerda e cruzou uma bola que Cubarsí afastou para escanteio.
O Barcelona conquistou o primeiro escanteio aos 7 minutos, após um passe inteligente de Lamine Yamal em direção a Anthony Gordon, que tropeçou na jogada. Aos 10 minutos, Yamal arriscou sua primeira tentativa com uma bola forte que passou relativamente longe da meta de Unai Simón.
Aos 13 minutos, Fermín López conduziu um ataque organizado e passou a bola para Eric García e dele para Lamine Yamal, que tocou uma bola fácil nas mãos do goleiro, antes que o próprio Fermín voltasse a comandar um ataque perigoso aos 15 minutos com um passe para Raphinha, que não conseguiu dominar.
Lamine Yamal seguiu tentando e quase abriu o placar aos 19 minutos com um chute perigoso que Simón defendeu com dificuldade, antes de ser privado de um gol certo pela trave aos 24 minutos, após uma cabeçada precisa em cruzamento de Alejandro Balde.
Aos 26 minutos, o goleiro Simón manteve seu brilho e defendeu mais um cruzamento de Balde, antes de Pedri marcar um gol aos 29 minutos que o árbitro anulou por impedimento de Lamine Yamal, e depois Fermín López tentou marcar de falta direta aos 34 minutos, após um passe primoroso.
O alívio finalmente veio aos 38 minutos, quando Pedri enviou um passe mágico para Raphinha, que conseguiu balançar as redes de Simón, antes de Williams comandar um contra-ataque basco perigoso aos 39 minutos, em que Marc Bernal interveio no momento certo.
Aos 41 minutos, Lamine Yamal desperdiçou a chance do segundo gol após ficar cara a cara com o goleiro, que Simón defendeu com maestria.
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Segundo tempo: a trave de Yamal e a entrada de Rodri
O Barcelona entrou no segundo tempo com o mesmo entusiasmo, e Raphinha quase ampliou o placar aos 48 minutos após uma bola em profundidade que esbarrou na defesa do Bilbao, e aos 51 minutos Lamine Yamal roubou uma bola da defesa dos visitantes e chutou com força, a bola voltou na trave de Simón, na mais perigosa chance da partida.
O goleiro basco manteve seu brilho e salvou sua equipe de um segundo gol aos 54 minutos, após um chute forte de Fermín López, levando o técnico Hansi Flick a intervir e realizar duas substituições, tirando Marc Bernal e Raphinha e colocando Rodri e Dani Olmo, na primeira aparição do primeiro.
O Athletic Bilbao impôs uma resistência basca nos minutos seguintes, e apesar de um cruzamento primoroso de Lamine Yamal aos 67 minutos, ao qual Olmo respondeu com uma cabeçada fácil nas mãos de Simón, e de um chute de Anthony Gordon aos 72 minutos que passou ao lado da meta, o Barcelona finalmente conseguiu assegurar a vitória.
Aos 81 minutos, Fermín López conseguiu marcar o segundo gol do Barcelona, acabando com as esperanças do Bilbao e dando à sua equipe uma vitória merecida, com a qual confirmou sua prontidão para seguir na disputa pelo título.
Os minutos finais da partida passaram sem perigo digno de nota de ambos os lados, como se os dois tivessem se resignado ao resultado, apesar de o árbitro ter marcado 4 minutos de acréscimos, encerrando a partida com o placar de 2 a 0 a favor dos blaugranas.