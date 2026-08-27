O Barcelona também venceu nesta quinta-feira seu segundo jogo de La Liga na temporada. Os catalães foram muito superiores ao Athletic Club em casa, embora tenham demorado a traduzir isso no placar: 2 a 0. Raphinha, que na semana passada contra o Elche (0 a 5) já havia contribuído com dois gols e uma assistência, abriu o placar no primeiro tempo. Fermín López, que na semana passada também balançou as redes duas vezes, definiu o duelo após o intervalo.

O Barcelona, que seguia sem contar com Frenkie de Jong, lesionado no joelho, foi dominante desde o início e logo deu um sério aviso ao Athletic com Raphinha. O brasileiro havia escapado, mas partiu um pouco cedo demais.

Principalmente Lamine Yamal esteve perto do gol de abertura do Barcelona em mais de uma ocasião. O prodígio mandou sua primeira finalização para fora, enquanto Unai Simón pouco depois respondeu a um chute melhor de seu compatriota.

O Barcelona seguiu pressionando e, depois de Raphinha acertar a trave, Pedri pareceu enfim fazer o 1 a 0. Yamal, porém, estava minimamente impedido na origem da jogada do gol, e por isso a comemoração também não aconteceu.

Logo depois desse gol anulado, os torcedores da casa enfim puderam levantar os braços. Pedri deu um passe em profundidade primoroso para Raphinha, que driblou com enorme facilidade o campeão mundial Simón e só empurrou para o gol: 1 a 0.

No segundo tempo, mudou muito pouco no panorama da partida. O Barcelona seguiu criando e desperdiçando muitas chances, enquanto o Athletic tentava sobreviver e esperava por aquela única oportunidade.

Assim, Anthony Gordon chutou por cima e para fora, e Yamal, no meio disso, voltou a acertar a trave. O técnico Hansi Flick considerou que, após uma hora de jogo, era o momento certo para Rodri fazer sua estreia oficial pelo Barcelona. O madrilenho recebeu uma ovação do público catalão.

Aos 35 minutos do segundo tempo, enfim saiu o merecido 2 a 0. O cruzamento de Karim Adeyemi foi muito mal cortado por Aymeric Laporte, que apenas assistiu a Fermín aproveitar com enorme facilidade diante de Simón: 2 a 0.



