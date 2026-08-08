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FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Barcelona decide: este jogador está à venda

Barcelona
R. Bardghji
La Liga
Espanha
Suécia

A história acabou.

O Barcelona confirmou que um de seus jogadores está fora dos planos do alemão Hans Flick, técnico do clube catalão, para a próxima temporada.

Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, escreveu em sua conta na rede social "X": "Roony Bardghji não viajará com a delegação do Barcelona para o amistoso da equipe contra a Udinese, dentro do período de preparação para a nova temporada, diante da proximidade de sua saída do clube".

Romano confirmou que o que havia publicado ontem sobre a saída do jogador se tornou realidade, esclarecendo que Bardghji deixará o Barcelona, seja por empréstimo ou por uma transferência definitiva que inclua uma cláusula de recompra.

O Barcelona havia contratado a dupla Anthony Gordon e Karim Adeyemi, ambos capazes de atuar como ponta, e a proximidade do clube catalão de assinar com Rodri, além da busca por um novo atacante, obriga a agremiação catalã a vender vários jogadores.

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