Barcelona de Ilhéus x Bahia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Baiano

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona de Ilhéus recebe o Bahia na noite desta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no estádio Mário Pessoa, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (para a Bahia), na TV aberta, e do Youtube (TVE Bahia), na internet.

Na quarta posição do estadual com 8 pontos, o Barcelona de Ilhéus não perde há dois jogos, sendo que venceu na rodada passada. O time mandante acumula até o momento duas vitórias, dois empates e uma derrota.

O Bahia, por sua vez, é o líder do estadual com 100% de aproveitamento: 12 pontos. O Tricolor vem de triunfo em clássico contra o Vitória. A equipe visitante segue sem poder contar com Danilo Fernandes e Gabriel Xavier.

Prováveis escalações

Escalação do provável Barcelona de Ilhéus: A confirmar.

Escalação do provável Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu (David Duarte), Raul Gustavo (Marcos Victor) e Ryan; Rezende, Diego Rosa e Mugni; Jacaré, Biel e Everaldo.

Desfalques

Bahia

Danilo Fernandes e Gabriel Xavier seguem no departamento médico.

Barcelona de Ilhéus

Não há desfalques confirmados.

Quando é?