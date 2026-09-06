O Barcelona goleou o anfitrião Valencia por 5 a 0 no estádio de Mestalla, em uma partida na qual a equipe catalã impôs domínio completo, assumindo isoladamente a liderança do Campeonato Espanhol e enviando uma forte mensagem antes do início de sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa.

Após a partida, o jornalista espanhol Juan Vílchez elogiou o que o Barça apresentou no jogo.

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Vílchez escreve um artigo no jornal "Sport", intitulado: "O Barcelona de Flick arrasa, humilha e se diverte".

O texto do artigo é o seguinte:

O saldo foi de cinco gols, mas poderiam ter marcado seis, sete ou oito, ou até mais.

Esta equipe catalã é tão superior aos seus adversários que os domina e os humilha com aparente facilidade. A bola chega a velocidades difíceis de acompanhar, cada jogador cumpre seu papel da melhor forma e, claro, há o talento de Lamine Yamal, o brilho de Fermín, a inspiração de Raphinha, a velocidade de Gordón, a tranquilidade de Pedri e a habilidade, a força e o talento de Rodri.

Citei esses seis jogadores, mas não podemos esquecer de Cubarsí, que continua a apresentar uma atuação impressionante; Joan García, que cobre qualquer falha de concentração; ou a jovem promessa Xavi Espart.

E tudo isso com um banco de reservas excepcional aguardando sua vez. Ver Olmo, Bernal, Cancelo, Gavi ou Gabriel Jesus no banco é um sonho que se tornou realidade.

Esta equipe catalã é impressionante. Flick construiu uma máquina perfeita, projetada para vencer e apresentar espetáculos magníficos. Atualmente, lideram a classificação com 17 gols marcados e apenas dois sofridos. Uma média goleadora impressionante, e isso sem contratar Julián Álvarez.

Parece que Lamine e sua equipe estão prontos para provar a todos que não precisavam gastar 100 milhões em um atacante.

Flick fez questão de que o Barcelona continue a demonstrar o espírito de um time que joga para vencer, mas também para encantar as torcidas. E quando a equipe tem paixão, talento e jogadores capazes de fazer a diferença a qualquer momento, essas coisas acontecem. Os adversários correm atrás da bola, o Barcelona avança em direção ao gol e a partida se transforma em um espetáculo impressionante.

Por isso este início é tão empolgante. A caminhada ainda é longa, mas o Barcelona enviou uma mensagem clara. Não vieram aqui para jogar com cautela, ou apenas para se manter, ou para vencer por uma pequena margem. Vieram aqui para dar continuidade ao seu domínio sobre o Campeonato Espanhol.

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E se Lamine e sua equipe mantiverem esse nível, seus adversários que se cuidem. Porque esta equipe não se contenta apenas em vencer, mas quer que a vitória seja um espetáculo impressionante. E, até agora, estão alcançando seu objetivo da melhor maneira possível