Barcelona corre contra o tempo para ter atletas no banco na Liga dos Campeões

Saída de Arthur deixa Quique Setién com apenas 11 jogadores de linha disponíveis nos primeiros treinos de preparação para o confronto contra o Napoli

Os jogadores do já se reapresntaram no clube após um breve período de férias entre o término de LaLiga e a retomada da Liga dos Campeões. Porém, sem contar com Arthur, que não quer mais atuar pelo Barça, Quique Setién tem um grande problema para resolver: apenas 11 jogadores de linha estão disponíveis para treinos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Os jogadores que voltaram em condições de treinar são: Jordi Alba, Junior Firpo, Clement Lenglet, Gerard Piqué, Nélson Semedo, Frenkie de Jong, Sergi Roberto, Ivan Rakitic, Leo Messi, Luis Suárez e Martin Braithwaite.

Mais times

Isso pode ser um problema e tanto para o Barcelona, que enfrenta o em menos de duas semanas. Os catalães recebem os napolitanos no dia 8 de agosto, no duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O time de Setién precisa da vitória para se classificar.

É válido lembrar que Sergio Busquets e Arturo Vidal estão de fora do duelo de volta contra os napolitanos por suspensão.

Além de Arthur, diversos outros jogadores não estão a disposição no Barcelona. Antoine Griezmann é uma das principais ausências. O jogador sofreu uma lesão muscular e ainda está em processo de recuperação.Porém, sua presença no duelo contra o Napoli ainda é esperada.

Outros franceses também estão fora com problemas de lesão: Ousmane Dembélé e Samuel Umtiti devem desfalcar o Barça na Liga dos Campeões. Umtiti é um dos nomes que o Barcelona quer negociar para a próxima temporada.

Mais artigos abaixo

Jovens jogadores que estavam sendo muito utilizados na reta final da temporada ficam de fora deste retorno. Ansu Fati, grande revelação do Barça neste ano, e Riqui Puig, que aos poucos ganhava rodagem no time principal estão se recuperando de lesão e devem, em breve, estar treinando com o restante dos atletas.

Ronald Araújo, zagueiro que seria promovido aos profissionais para compor o elenco nesta reta final de temporada, também se lesionou e não deve ser utilizado no time principal.