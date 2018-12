Barcelona contrata Murillo, zagueiro colombiano que brigou com Neymar

O colombiano reforça a zaga da equipe blaugrana, desfalcada após as lesões de Umtiti e Vermaelen

Jeison Murillo já passou por avaliação médica e foi anunciado pelo Barcelona como novo reforço de 2018/19. Ele chega como um empréstimo de 6 meses, mas a equipe catalã irá financiar a sua permanência por cerca de 1,2 milhões de euros (R$ 5,3 milhões aproximadamente) ao Valencia e com a opção de compra não obrigatória avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 110,2 milhões) ao final da temporada.

O colombiano, formado na equipe de base do Deportivo Cali, é famoso por ter brigado com Neymar durante a partida entre Brasil e Colômbia pela segunda rodada da Copa América do Chile, em 2016. Ao querer defender seu colega Armero, que tinha tomado uma bolada de Neymar, Murillo deu uma leve cabeçada no atacante do Paris Saint-Germain, que revidou com outra cabeçada.

Outra situação polêmica envolvendo Murillo foi com Cristiano Ronaldo. Na partida entre Juventus e Valencia pela Champions League, os jogadores se desentenderam após Cristiano ‘puxar’ o cabelo do colombiano, e momentos depois acabou sendo expulso de campo.

Murillo chega ao Camp Nou para reforçar a defesa do time, que acabou ficando desfalcada com as lesões de Samuel Umtiti e Thomas Vermaelen.

O último colombiano a vestir a camisa do Barça foi Yerry Mina, ex-jogador do Palmeiras e defensor da seleção colombiana durante a última Copa do Mundo da Rússia. Apesar de muito talentoso, Mina não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo do clube catalão, e não conquistou a confiança de Ernesto Valverde. Após seis meses, foi vendido para o Everton.