Barcelona cita Vasco no Twitter e torcedores se empolgam: "Troca Coutinho por Yago Pikachu?"

Philippe Coutinho e Messi no Vasco? Torcedores do Gigante da Colina não perdem a oportunidade de brincar com o clube catalão após post no Twitter

Barcelona e Vasco da Gama vão participar de uma competição de popularidade no Twitter. Então, ao saber que o Gigante da Colina seria seu adversário virtual, o clube catalão marcou os cariocas em uma publicação na rede social. Isso foi motivo para os torcedores cariocas se empolgarem compedidos inusitados, como a contratação de Lionel Messi ou a volta de Philippe Coutinho.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Deportes&Finanzas , empresa de marketing esportivo especializada em redes sociais, está organizando mais uma edição da Twitter World Cup, competição virtual onde as equipes com mais seguidores de cada continente se enfrentam em uma batalha de popularidade, para ver qual o clube com maior alcance na rede social.

Nesta terça-feira (02), os grupos foram sorteados e Vasco da Gama e Barcelona caíram na mesma chave, o que significa que irão se enfrentar em breve em busca de um lugar na próxima fase da competição.

Vasco — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 2, 2021

Ao saber que será adversário do gigante brasileiro, o Barça marcou o clube carioca em uma publicação no Twitter, o que fez os torcedores cariocas enlouquecerem com “possíveis” reforços.

Foto: Getty Images

Depois de ver o Gigante da Colina ser marcado pelos espanhóis, os Cruzmaltinos invadiram o Twitter, sem deixar o bom-humor de lado, para celebrar a provável chegada de Lionel Messi ao final da temporada na Europa, em tom de brincadeira, claro.

Houve também um torcedor que, em belo espanhol, para facilitar a comunicação com o Barcelona, pediu para que os Blaugranas trocassem Philippe Coutinho por Yago Pikachu.

¿Qué piensas de cambiar Coutinho por Yago Pikachu? Pikachu es un jugador brasileño con gran talento y que ayudará a Messi a llevar a este limitado equipo de Barça al campo. Como somos amables, podemos enviar al defensor Werley para ayudarlos también. — João (@Jv_rj18) March 2, 2021

Formado nas categorias de base do Vasco, Coutinho foi com sobras o nome mais comentado ao lado de Messi, que está em fim de contrato com o Barça e pode deixar a Catalunha sem custos ao final da temporada .

É oficial: Phillipe Coutinho está de volta ao Vasco da Gama pic.twitter.com/wa7NIpK5OD — Axelandre Camelo 🅱️🅱️🅱️🅱️ (@nofumocerto) March 2, 2021

Para a tristeza dos torcedores, o Vasco da Gama irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2021 , mais uma vez. Mas será que a dupla Messi e Coutinho pode chegar para fazer o Gigante da Colina retornar à Série A? Apenas nas brincadeiras no Twitter.