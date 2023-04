Barcelona x Chelsea ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Champions feminina

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Barcelona e Chelsea entram em campo na manhã desta quinta-feira (27), no Camp Nou, em Barcelona, às 13h45 (de Brasília), pela semifinal da Champions League feminina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Após vencer o primeiro duelo por 1 a 0, o Barcelona tem a vantagem do empate. Do outro lado, o Chelsea precisa ganhar por dois gols de diferença para se classificar, ou por um para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Barcelona: Panos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Bonmati, Walsh, Guijarro; Hansen, Paralluelo, Geyse.

Chelsea: Berger; Perisset, Mjelde, Eriksson, Carter; Cuthbert, Leupolz, Reiten; James, Charles, Kerr.

Desfalques

Barcelona

Alexia Putellas segue no departamento médico.

Chelsea

Millie Bright, Kadiesha Buchanan, Fran Kirby e Katerina Svitkova devido a problemas de lesão.

Quando é?