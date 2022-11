Barcelona x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League feminina

Barcelona recebe o Bayern de Munique em duelo direto pela ponta do Grupo D; veja como acompanhar ao vivo na internet

Invictos e ambos com 6 pontos, Barcelona e Bayern de Munique se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 14h45 (de Brasília), no Spotify Camp Nou, pela terceira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League Feminina. Nos critérios de desempate, as Culés estão em primeiro, visto que têm 12 gols de saldo, ao passo que as bávaras possuem apenas dois. A partida terá transmissão ao vivo, em português (do Brasil), no canal de YouTube do DAZN Brasil, com narração de Gustavo Ribeirão.

Com expectativa de bom público no estádio – já foram vendidos mais de 50.000 ingressos para partida –, o Barcelona vem embalado pela boa sequência na temporada, tendo vencido o Alavés por 8 a 0 no último domingo, mas, mais especificamente, por ter goleado o Real Madrid por 4 a 0 no primeiro ‘El Clásico’ da Liga F.

As espanholas contam com uma brasileira no elenco, Geyse, que vive grande fase, tendo marcado 7 gols e dado 2 assistências em 10 jogos (somando UWCL e Campeonato Espanhol) até o momento. Recuperadas de lesão, Lucy Bronze; Aitana Bonmatí; Mariona Caldentey e Emma Ramirez voltaram a treinar com o grupo, com possibilidade de estarem disponíveis para o treinador Jonatan Giráldez.

Do outro lado, as alemãs ainda buscam consistência e adaptação ao estilo de jogo do comandante Alexander Straus. As bávaras vêm de quatro vitórias consecutivas e começam a encontrar equilíbrio maior na fase ofensiva, ainda criticada pelo volume de chances desperdiçadas.

Bayern conta com uma brasileira no elenco, Tainara, que começou muito bem a temporada, e é titular absoluta no Campeonato Alemão. No entanto, na Champions, a zagueira tem sido preterida pela experiente Saki Kumagai (a japonesa foi titular no último sábado e Tainara reserva, o que pode ser indício de titularidade da última na quinta-feira). Quanto aos desfalques, os mais sentidos serão os de Hanna Glas, Giulia Gwinn, Sydney Lohmann e Jovana Damnjanovic.

Pontos e duelos que poderão ser chave na partida:

Controle do meio-campo: teremos embate duríssimo no setor, onde ambas as equipes têm peças interessantes para compor. Pelo Barcelona, o foco estará no domínio da posse e circulação, visando movimentar a defesa adversária e abrir espaços (3 devem ser escolhidas entre Keira Walsh, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí e Claudia Pina). Já pelo lado alemão, associações e aproximações serão muito importantes, bem como dinamizar a troca de passes (as titulares deverão ser Sarah Zadrazil – de contrato renovado até 2026 –, Georgia Stanway e Lina Magull).

Marcação alta e saída da pressão: o Barcelona tem em seu DNA pressionar o início da construção adversária, buscando retomar a bola rápido e já no campo de ataque. No entanto, tal estratégia pode originar espaços nas costas da zaga caso a pressão seja furada. O desafio do Bayern será sair jogando de forma limpa, sem entregar facilmente a bola para o time Culé, e aproveitar possíveis buracos no sistema defensivo para chegar com perigo no campo de ataque.

Embates pelos lados: desafogar o jogo pelas pontas poderá ser estratégia válida para os 2 times, visando jogadas de ultrapassagem e aproveitar a profundidade.

Jogo aéreo (com bola rolando ou parada): tanto Barcelona, quanto Bayern de Munique são fortes nesse fundamento na parte ofensiva. Mas, defendendo esse tipo de jogada, ambos têm fragilidades que poderão custar caro.

Histórico de confrontos:

21/04/2019 – Bayern 0 x 1 Barcelona – UWCL

28/04/2019 – Barcelona 1 x 0 Bayern – UWCL

16/08/2022 – Barcelona 1 x 2 Bayern – AMOS Women’s French Cup (amistoso)

Prováveis escalações

Escalação do provável Barcelona feminino: Sandra Paños; Lucy Bronze (MartaTorrejón), Irene Paredes, Mapi León, Fridolina Rolfö; Aitana Bonmatí, Keira Walsh, Patri Guijarro; Ana-Maria Crnogorčević (Geyse), Geyse (Asisat Oshoala) e Claudia Pina (Mariona Caldentey). Treinador: Jonatan Giráldez.

Escalação do provável Bayern de Munique feminino: Maria-Luisa Grohs; Maximiliane Rall, Tainara (Saki Kumagai), Glódís Viggósdóttir, Carolin Simon; Georgia Stanway, Sarah Zadrazil, Lina Magull; Linda Dallmann, Lea Schüller (Emelyne Laurent) e Klara Bühl. Treinador: Alexander Straus.

Desfalques

Barcelona

Sem desfalques confirmados.

Bayern de Munique

Hanna Glas, Giulia Gwinn, Sydney Lohmann e Jovana Damnjanovic, lesionadas, estão fora.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 24 de novembro de 2022

• Horário: 14h45 (de Brasília)

• Local: Camp Nou – Barcelona, ESP

• Arbitragem: CHERYL FOSTER (árbitro), CERL LOUISE e EMILY CARNEY (assistentes), REBECCA WELCH (quarto árbitro)