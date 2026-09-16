O FC Barcelona também venceu a sexta partida de LaLiga na temporada. Em casa, a equipe do técnico Hansi Flick foi muito superior ao Racing de Santander: 7 a 2.
Logo aos oito minutos, João Cancelo abriu o placar de forma espetacular. O defensor português chutou a bola de cerca de 25 metros e, via parte de baixo do travessão, acertou o ângulo oposto: 1 a 0.
Raphinha ampliou no meio da primeira etapa. O brasileiro converteu um pênalti, depois de ter sido derrubado pelo próprio Pedro Felipe: 2 a 0.
Maguette Gueye depois fez o 2 a 1, ao dominar bem a bola e empurrá-la para dentro. Mas, com um chute de Cancelo desviado por Asier Villalibre, a vantagem voltou a ser de dois gols: 3 a 1.
Ainda antes do intervalo, o placar virou 4 a 1, quando Raphinha marcou após assistência de Dani Olmo. Lamine Yamal viu alguns minutos depois um pênalti ser defendido por Julen Agirrezabala.
No meio da segunda etapa, o Santander ainda conseguiu diminuir. Wojciech Szczęsny, que substituiu no intervalo o lesionado Joan García, falhou feio. Ele perdeu a bola para Yassir Zabiri, que assim pôde fazer o 4 a 2.
Mas, novamente, o Barcelona voltou a ampliar em seguida. Raphinha converteu outra cobrança de pênalti (5 a 2), o reserva Gabriel Jesus colocou o 6 a 2 no canto oposto, e Yamal fez o 7 a 2 no contra-ataque. Com isso, o Barcelona segue como o único clube com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol e, por isso, lidera a competição. O Santander ocupa provisoriamente a décima posição.