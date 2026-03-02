Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Semifinal da Copa do Rei 2025/26

Nesta terça-feira (03), Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam, às 17h (horário de Brasília), em duelo eletrizante, válido pela semifinal da Copa do Rei 2025/26. A partida acontece no Camp Nou, na Catalunha, e possui transmissão ao vivo da ESPN 4, TV fechada, e Disney+, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Barça entra pressionado pela necessidade de reverter um placar elástico, mas tenta transformar o cenário adverso em combustível. A equipe chega embalada por goleada recente sobre o Villarreal, partida em que Lamine Yamal brilhou com um hat-trick e reforçou o poder ofensivo do time em momentos decisivos.

O técnico Hansi Flick tem adotado discurso cauteloso, enfatizando que uma eventual classificação passa por atuação coletiva quase perfeita, intensidade desde os primeiros minutos, controle emocional e máxima eficiência nas chances criadas.

Do outro lado, o Atlético de Madrid desembarca em situação amplamente favorável. A vantagem construída na ida permite ao time de Diego Simeone trabalhar com diferentes estratégias, inclusive administrando o ritmo da partida e explorando espaços em transições. A tendência é de postura compacta, disciplinada taticamente e pronta para aproveitar qualquer erro do adversário.

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Martín (Araújo), Balde; Pedri, Olmo; Yamal, López, Raphinha; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.

Atlético de Madrid: Musso; Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Álvarez, Sorloth. Técnico: Diego Simeone.

Desfalques

Barcelona

Eric García, cumprindo suspensão após ser expulso no duelo de ida. Além dele, Lewandowski, Christensen e Frenkie de Jong também estão fora por lesão. Gavi é dúvida.

Atlético de Madrid

Johnny Cardoso, vindo de lesão na coxa sofrida recentemente, e Pablo Barrios, que continua no departamento médico.

Quando é?

Data: terça-feira, 03 de março de 2026

terça-feira, 03 de março de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Camp Nou, Barcelona, Espanha

