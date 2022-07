Barcelona acerta contratação de Raphinha, do Leeds

Negócio pode chegar a 65 milhões de libras. Atacante de 25 anos assinará até junho de 2027 e é esperado no Camp Nou nesta quarta-feira (13)

O Barcelona acertou a contratação de Raphinha, do Leeds United, no mercado da bola. O negócio pode chegar a 65 milhões de libras (R$ 420,32 milhões ou €76,98 milhões), incluindo valor fixo e variáveis. O jogador é esperado na Catalunha nesta quarta-feira (13) para realizar exames médicos e assinar contrato, como soube a GOAL.

O valor fixo do negócio será de 55 milhões de libras (R$ 355,66 milhões ou €65,13 milhões) e os bônus podem chegar a 10 milhões de libras (R$ 64,66 milhões ou €11,84 milhões). O montante variável é conforme as metas estabelecidas para o jogador no contrato de venda.

Mais artigos abaixo

Raphinha assinará contrato até junho de 2027 no Barcelona. O atleta receberá o dobro do que faturava em sua passagem pelo Leeds United, seu antigo clube. O empresário do atacante, o ex-jogador Deco, foi o responsável por costurar o acordo e ajustar a ida ao Camp Nou.

A negociação para a ida de Raphinha ao Barcelona já estava encaminhada desde o último domingo (10), como antecipado pela GOAL. O atacante brasileiro foi responsável por decidir a mudança para o clube, uma vez que o Chelsea tinha feito proposta idêntica para tirá-lo do estádio Elland Road.

O atacante brasileiro tinha contrato com o Leeds até 30 de junho de 2024. Nesta temporada, ele fez 36 partidas, com 11 gols marcados e três assistências.