Barcelona iguala valor da proposta do Chelsea por Raphinha

Clube catalão chegou ao mesmos valores finais que os ingleses e vive expectativa de um desfecho positivo

A novela Raphinha deve ter um final em breve. Isso porque, segundo soube a GOAL, o Barcelona, prioridade para o brasileiro, igualou a oferta total do Chelsea e vive a expectativa de fechar a contratação do atacante nos próximos dias.

O clube catalão chegou aos mesmos 60 milhões de libras que o Chelsea havia oferecido, mas com algumas diferenças. Na nova proposta do Barcelona, os valores serão pagos por num período mais longo. Além disso, a base inicial, ou seja, o montante fixo, excluindo as metas, começam por valores ainda abaixo do que o ofertado pelos ingleses.

As negociações entre Barcelona e Leeds avançaram nas últimas horas e os dois clubes tentam ajustar os detalhes. O atual clube de Raphinha deixou claro que não pode esperar mais e que precisa de um desfecho rápido. Vale ressaltar que o time inglês contratou Luis Sinisterra, tratado como substituto do brasileiro.

Ainda segundo soube a GOAL, se o Leeds não chegar a um acordo definitivo com o Barcelona até o início da próxima semana, o próprio Raphinha e seu estafe admitem desistir do sonho de se mudar para o clube catalão nesta janela de transferências e retomarão as conversas com o Chelsea.