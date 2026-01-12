Bangu x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Flamengo e Portuguesa-RJ se enfrentam neste domingo (11), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual e maior campeão do Campeonato Carioca, com 39 títulos, o Flamengo está no Grupo B da competição, ao lado de Boavista, Botafogo, Maricá, Madureira e Nova Iguaçu. No último domingo, o Rubro-Negro empatou por 1 a 1 com a Portuguesa, em jogo adiantado da quinta rodada, utilizando a equipe sub-20 sob o comando do técnico Bruno Pivetti. A tendência é que o time principal faça a estreia na temporada no clássico contra o Vasco, marcado para o dia 21 de janeiro.

Por outro lado, o Bangu está no Grupo A ao lado de Portuguesa, Fluminense, Sampaio Corrêa e Volta Redonda.

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor, Johnny, Lucas Vieira, Douglas Telles, Guilherme, Pablo, Joshua, Wallace Yan .

Bangu: Gabriel Barboza ; Caio Felipe, Facundo Falcón, PV; Pedro Cunha, Rhuan Lucas, Walber; Mauro Silva, Matheus Batista, Patryck .

Desfalques

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Bangu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Moça Bonita - Bangu, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 75 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 68 vitórias, contra apenas três da Portuguesa, além de quatro empates. No último encontro válido pelo Carioca de 2025, o Rubro-Negro venceu por 5 a 0.

Classificação

