Balotelli reencontra a Inter de Milão, onde é exceção na famosa "Lei do Ex"

O folclórico atacante do Brescia reencontra seu primeiro clube: a Internazionale, contra quem nunca balançou as redes

Todos sabem que Mario Balotelli tem algumas atitudes controversas, mas quebrar a lei? Calma, calma. A única lei que o centroavante do Brescia quebrou até agora é a folclórica "Lei do Ex". Isto é: contra a , primeira equipe que defendeu, Balotelli nunca balançou as redes.

Já são cinco partidas no total contra os Nerazzurri, dentre elas, três como titular, todas com a camisa do . Nestes jogos, o artilheiro passou em branco: foram 308 minutos sem marcar, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Com o Brescia na zona de rebaixamento da Serie A italiana, os torcedores do clube esperam que Balotelli possa superar esse tabu e ajudar a equipe Biancoazzurri a conquistar pontos na competição.

Contratado para ser a esperança de gols do Brescia, Balotelli ainda não contribuiu muito: marcou apenas uma vez, numa derrota por 2 a 1 diante do Napoli. Mesmo assim, ninguém pode duvidar do talento do centroavante, um daqueles atacantes que podem decidir um jogo e um campeonato.

Depois da enorme "novela" no mercado de transferências que o levou ao Brescia e do italiano ter cumprido suspensão de quatro jogos nas primeiras rodadas da , agora está na hora de Balotelli fazer o que prometeu ao ser contratado: decidir jogos e marcar gols.

Contra a Inter, terá uma oportunidade de ouro de marcar contra seu ex-clube, de onde saiu escorraçado. Hoje, neste dia 29 de outubro, o Brescia recebe a Inter, às 17h (de Brasília), em partida que terá transmissão exclusiva do DAZN.