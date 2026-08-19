Mohamed El Shenawy, goleiro do Al Ahly do Egito, brilhou e defendeu uma cobrança de pênalti batida por Anthony Gordon aos 46 minutos do segundo tempo (90+1), privando o Barcelona de ampliar o placar para 3 a 0, durante o confronto entre as duas equipes no estádio "Spotify Camp Nou", nesta quarta-feira, pelo Troféu Joan Gamper.

O árbitro da partida havia marcado pênalti para Gordon, após ele sofrer uma falta do lateral-direito do Al Ahly, Ahmed Eid, mas o internacional inglês falhou ao convertê-la em gol, e a partida terminou com vitória da equipe catalã por 2 a 1.

Leia também

Após apelo do árbitro da final da Copa do Mundo: companheiro de Messi volta a praticar as "artes das trevas"

A definição de verdadeiro companheiro: elogios choveram sobre Al Sibari após sua atitude com Musiala

O internacional egípcio Hamza Abdelkarim havia aberto o placar para o Barcelona nas redes de seu ex-clube, aos 30 minutos, antes de Raphinha ampliar para o segundo gol, de pênalti, aos 45 minutos.

Aos 51 minutos, Ahmed Sayed Zizo diminuiu a diferença para o Al Ahly, em jogada de frente para o gol que finalizou com um chute forte nas redes do Blaugrana.

Os jogadores do Al Ahly reclamaram um pênalti, aos 72 minutos, após a queda de Ahmed Nabil Koka em choque com Brian Fariñas, jovem jogador do Barça, durante uma tentativa de dominar um cruzamento, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

O confronto ocorreu no âmbito da 61ª edição do Troféu Joan Gamper, que contou com a participação de uma equipe africana pela primeira vez na história.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora".



