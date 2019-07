Rodrygo estreia com golaço em derrota do Real Madrid

Merengues perderam para o Bayern de Munique por 3 a 1, mas o brasileiro comemorou o gol: "muito feliz"

O torcedor do não gostou da derrota para o de Munique por 3 a 1, na noite deste sábado (20), no Texas (EUA), mas ficou esperançoso com o cartão de visitas de Rodrygo, que fez sua estreia pelo clube marcando um golaço.

O jovem atacante entrou no segundo tempo, atuou pela meio e foi o protagonista do único gol Merengue anotado na partida. Quando o placar já estava 3 a 0, Rodrygo aproveitou vacilo da zaga alemã, sofreu falta de Ulreich fora da área e ainda provocou a expulsão do goleiro.

Na cobrança, o brasileiro mandou a bola no ângulo, no canto do goleiro e vibrou muito com o primeiro gol marcado com a camisa Merengue.

Após o fim do jogo, Rodrygo celebrou ter balançado a rede em sua primeira partida pelo Real Madrid.

"Eu estou muito feliz, muito feliz por realizar meu sonho, que é jogar com a camisa do Real Madrid. Essa partida serve para nos prepararmos, mas me sinto muito feliz com minha estreia. Me passou pela cabeça bater naquele lado porque a barreira do Bayern era muito alta, não tinha espaço, era o único jeito", disse em entrevista aos repórteres na zona mista.

O jogador, que atuou com a camisa 27, revelou ter conversado com Zinedine Zidane sobre seu posicionamento. "Me sinto encantado por ser treinado pelo Zidane. Ele disse que me quer em uma nova função, mais pelo meio. Eu sempre joguei pelas pontas e hoje atuei no meio, mais por dentro. Ele me disse que tenho condições de jogar assim", concluiu.