Bale, enfim, começa a fazer as pazes no Real Madrid

Apesar de não brilhar, atacante galês assinou uma performance convincente no Camp Nou que começa a reconciliá-lo com Zidane e com o Bernabéu

Gareth Bale voltou ao time titular do no que provavelmente foi o jogo mais importante até agora nesta temporada. O galês entrou na equipe em apenas um dos quatro últimos jogos em que esteve disponível, contra em Mendizorroza. Não foi titular nas visitas do e da ao Bernabéu ou no jogo do Mestalla contra o . Nada a ver com o jogador que começou em seis dos primeiros oito jogos, ficou claro que a curva de Bale nesta temporada 2019-20 estava caindo.

Até no Camp Nou, onde Zidane ignorou as muitas diferenças que o separavam do galês em busca de uma vitória que não chegou, embora pouco estivesse faltando. O francês foi muito claro na pré-temporada, quando a partida de Bale parecia cantada, destinada ao futebol chinês: "Se você sair amanhã, melhor." Mas ele não foi embora e Zidane, prático acima de tudo, escolheu apertar os britânicos em vez de defenestrá-lo, ciente de que ele poderia contribuir muito, mesmo com toda a história compartilhada entre jogador e treinador.

Apesar do começo tranquilo, a substituição galesa contra Bruges, seus novos ferimentos e o incidente do estandarte com sua equipe (" . Golfe. Madri. Nessa ordem") ameaçaram estourar tudo. Mas Zidane, mais uma vez, optou por puxar a mão esquerda e recuperar Bale pela causa, apesar de o Bernabéu o ter condenado no confronto contra a Royal Sociedad. Mesmo antes do clássico, ele sugeriu que seu alto desempenho nos jogos desta corrida era um ponto a seu favor: “Ele está conosco, está treinando bem. Ele é um jogador importante, ele sempre provou isso. Você estará preparado, como todo mundo. Não tenho dúvidas".

A previsão foi cumprida, Bale foi titular no Camp Nou e começou o que, ele espera, é sua redenção diante de um público de Madri que fez o registro, principalmente depois de eventos recentes no País de Gales. Ele fez dois chutes (um fora e outro bloqueado), apesar de ter conseguido o melhor resultado possível, depois de um bom passe de Mendy que começou fora de jogo, que dispensou a jogada. Com a bola, a bola estava mais do que correta (34 bons passes de 40, 85%) e seu envolvimento defensivo foi claro, embora os números não a apóiem ​​(apenas uma recuperação). Ele foi ao confronto onze vezes, embora tenha vencido apenas em duas. Sua partida não era tanto figuras, mas sensações; Que Bale é um jogador de futebol perfeitamente utilizável por Zidane, que tem sorte de não haver mais paradas de seleção até março. Eles estão com mais de três meses de antecedência, sem sujeira, ferimentos extraviados ou faixas deselegantes.