Salzburg x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Merengues buscam a sua segunda vitória na pré-temporada

O já tem um novo compromisso na agenda nesta pré-temporada. Nesta quarta-feira (7), a equipe comandada por Zinedine Zidane encara o Salzburg, na Áustria, às 14h (de Brasília). O amistoso será transmitido ao vivo pelo canal Espn .

Confira mais informações sobre a partida!

SALZBURG X REAL MADRID: DATA, HORA, LOCAL

JOGO Salzburg x Real Madrid DATA Quarta-feira, 7 de agosto de 2019 LOCAL Red Bull Arena - Áustria HORÁRIO 14h (de Brasília)

SALZBURG X REAL MADRID: INFORMAÇÕES

Em seu penúltimo amistoso de pré-temporada, o Real Madrid enfrentará o atual campeão austríaco, na Red Bull Arena, em busca da sua segunda vitória.

A equipe de Zidane precisou esperar cinco jogos para conhecer o seu primeiro triunfo na pré-temporada, quando venceu o Fenerbahçe por 5 a 3 e ficou com o terceiro lugar da Audi Cup.

Sem contar com Courtois e Jovic, o técnico francês ainda registrou mais problema com Gareth Bale. Após a transferência do galês para a China ser cancelda, o jogador não foi mais escalado nos dois últimos amistosos, enquanto o seu futuro segue incerto.

Provável escalação do Real Madrid: Navas; Carvajal, ​Varane, Ramos, ​Marcelo; ​Kroos, Valverde, ​Modric, ​Hazard, Vinicius Junior; ​Benzema.

Por outro lado, o Salzburg está pronto para causar problema para os merengues. Bem encaminhado no campeonato nacional, a equipe vem de três vitórias nos últimos três jogos.

Provável escalação do Salzburg: Stankovic; Farkas, Onguéné, Ramalho, Ulmer, Szoboszlai, Bernede, Junuzovic, Minamino; Daka, Haland.