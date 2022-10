Bale Ale, a marca de cervejas do atacante que comemora ida à Copa do Mundo

Garteh Bale lançou dois rótulos para celebrar volta da seleção galesa ao Mundial; lucros vão ajudar no desenvolvimento do futebol de base no país

Enquanto no Qatar o consumo de álcool durante a Copa do Mundo pode ser complicado, um grande craque lançou sua própria cerveja para comemorar a classificação de seu país ao Mundial. Gareth Bale, que ajudou o País de Gales a voltar à disputa da competição depois de 64 anos, terá dois rótulos, fruto de uma parceria com a Glamorgan Brewing Co, disponíveis.

Apesar de não ser um grande fã de bebidas alcoólicas, Gareth Bale entrou no mundo dos negócios justamente com uma marca de cerveja. O capitão da seleção galesa está lançando dois rótulos, um de Pale Ale - que se chamará Bale Ale - e um de Lager, para comemorar a classificação de seu país à Copa do Mundo, algo que não acontecia desde 1958.

Glamorgan Brewing Co

"Estou realmente ansioso em lançar a Bale Ale e a Bale Lager por toda Gales. É algo que começamos alguns anos atrás e ver a marca crescer é realmente empolgante", disse o jogador do LAFC. "Poder me unir e trabalhar com a Glamorgan Brewing Co. que está sediada há apenas 10 minutos da minha casa torna ainda mais especial e estamos extremamente orgulhosos do que criamos juntos".

A ideia do capitão da seleção galesa é reverter parte dos lucros com suas cervejas para apoiar o desenvolvimento do futebol no País de Gales, aproveitando que o esporte está em seu melhor momento em vários anos. "Com esta parceria, pretendemos dar algo em troca ao futebol de base galês e, em particular, queremos ajudar a desenvolver instalações de futebol em todo o País de Gales", explicou o atacante.

Os produtos, por enquanto, só estão disponíveis para venda em um mercado específico do País de Gales, o Tesco, com o preço sugerido de £1.70 por garrafa - o equivalente a aproximadamente R$10,50. A ideia, porém, é expandir as vendas para 2023, caso o produto faça sucesso, começando pela Califórnia, onde Bale atua hoje em dia.