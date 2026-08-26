Sempre se fala das enormes quantias que o Manchester City gasta em contratações. Depois de os gastos com transferências terem ultrapassado os dois bilhões de euros durante a década de Pep Guardiola à frente do clube azul-celeste, começa agora a era de Enzo Maresca.

Só neste verão, o clube inglês pode concluir três das quatro maiores negociações de sua história. Além dos 137 milhões de euros já pagos por Elliot Anderson e dos 100 milhões de euros acertados por Ayoub Bouddi, o clube ainda pode acrescentar os 140 milhões de euros que o Chelsea pede por Enzo Fernández.

Mas, segundo o jornal espanhol "As", o que não se comenta tanto — e é algo realmente digno de nota — é a habilidade do Manchester City em vender seus jogadores. Ao chegar a 2026, o clube terá arrecadado mais de 100 milhões de euros com vendas de jogadores em cinco janelas de verão consecutivas, um feito histórico sob todos os aspectos.

O Manchester City obteve receitas de venda de seus jogadores no valor de 162 milhões de euros na temporada 2022-2023, depois 139 milhões de euros em 2023-2024, na temporada seguinte alcançou 152 milhões de euros, em 2025-2026 obteve receitas de 107 milhões de euros, e nesta temporada atingiu até agora um número gigantesco de 307 milhões de euros.

Enquanto a saída de ídolos do clube, como Rodri Hernández e Bernardo Silva, exige um processo de reconstrução completo, a diretoria do City demonstra grande generosidade para garantir os melhores negócios durante o restante da janela de transferências de verão.

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Com a conclusão oficial da venda de Savinho, que se transferiu para o estádio do Tottenham Hotspur por 88 milhões de euros, mais outros 12 milhões de euros em bônus, as receitas totais do Manchester City superaram os 300 milhões de euros neste verão.

Independentemente do investimento inicial, o clube arrecadou quantias consideráveis com a venda do vencedor da Bola de Ouro em 2024, Rodri (60 milhões de euros + 16,5 milhões de euros em bônus), Tijjani Reijnders (61 milhões de euros) e James Trafford (47 milhões de euros). Com isso, o total arrecadado pelo clube, incluindo os bônus, chegou a 307 milhões de euros.

Espera-se que as receitas do Manchester City aumentem de forma notável após o anúncio da venda de Nico González, que se juntará ao Newcastle por 58 milhões de euros (incluindo taxas fixas e variáveis — sendo que o clube pagou os 60 milhões de euros da multa rescisória ao Porto em janeiro de 2025), e de Omar Marmoush, que se juntará a Savinho em sua aventura com o Tottenham no norte de Londres por uma quantia entre 50 e 60 milhões de euros.

Com esse montante total, que varia entre 58 e 70 milhões de euros, o total das receitas de transferências do City chegará a mais de 400 milhões de euros, um número histórico e sem precedentes.

Ao lado de Bernardo Silva e Rodri, outros jogadores deixaram o Manchester City, como John Stones, Nathan Aké e Manuel Akanji.

Atualmente, do time que venceu a Liga dos Campeões da Europa em 2023, restam apenas Erling Haaland e Rúben Dias, além de Jack Grealish, que parece estar a caminho da saída também.