Bahrein x Sérvia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Antes de encarar o Brasil na estreia da Copa do Mundo, Sérvia disputa último amistoso nesta sexta-feira (18); veja como acompanhar ao vivo na TV

Antes de iniciar sua campanha na Copa do Mundo contra o Brasil no próximo dia 24, a Sérvia enfrentará o Bahrein em um amistoso internacional nesta sexta-feira (18), às 12h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada.

O Bahrein deve escalar um time semelhante ao que empatou com o Canadá na sexta-feira, com Yusuf novamente definido para liderar a linha depois de aumentar sua contagem internacional naquela disputa.

Do outro lado, em seu último jogo antes do Mundial, a Sérvia deve buscar uma equipe com força total, embora o atacante Aleksandar Mitrovic não seja considerado apto após um problema de lesão. Assim, Dusan Vlahovic pode liderar ao lado de Luka Jovic.

No Grupo G ao lado do Brasil, a Sérvia ainda terá pela frente Camarões e Suíça.

Prováveis escalações

Escalação do provável BAHREIN: Lutfalla; Hasan, Benaddi, Al Hayam, Saeed; Al Aswad, Al Shaikh, Ali; Al-Humaidan, Yusuf, Marhoon.

Escalação do provável SÉRVIA: Rajkovic; Veljkovic, S Mitrovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic; Tádico; Jovic, Vlahovic.

Desfalques

Bahrein

Sem desfalques confirmados.

Sérvia

Aleksandar Mitrovic, lesionado, está fora.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 18 de novembro de 2022

• Horário: 12h30 (de Brasília)

• Local: Sheikh Ali bin Mohammed Al Khalifa Stadium – Arad, Bahrein